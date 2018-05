No Brasil, não há trabalho para 27,7 milhões de habitantes. Em 2014, no início da crise econômica, esse contingente era de 16 milhões de pessoas, o que significa que, em quatro anos, o número de subutilizados aumentou em 11,7 milhões, ou seja, em 73%.

Esses dados são referentes ao primeiro trimestre de 2014 e de 2018. Além disso, 3 milhões de pessoas estão procurando emprego há mais de dois anos, enquanto a renda de quem está empregado está estagnada em relação ao primeiro e ao último trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Não está havendo melhora no mercado de trabalho”, ressalta o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. “O percentual de pessoas procurando trabalho há mais de dois anos aumentou muito. Essa expansão do tempo de duração da desocupação está muito relacionado com o avanço do desalento no Brasil [aqueles que desistiram de procurar trabalho]”, considera Azeredo, do IBGE.

No primeiro trimestre de 2018, o número de desalentados chegou a 4,6 milhões de pessoas, o maior contingente da série histórica, iniciada em 2012. O especialista do IBGE informa que essa quantidade representa um avanço de 194% em relação a 2014, quando havia 1,6 milhão de desalentados no País.

O grupo dos que desistiram de procurar trabalho, por razões diversas, estão inclusos no que o IBGE denomina como “força de trabalho potencial”. Esta, por sua vez, compõe o grupo da mão de obra subutilizada do País, ao lado dos desempregados e dos subocupados por insuficiência de horas (trabalham menos do que gostariam).

Azeredo detalha que a população subocupada passou de 4,6 milhões no primeiro trimestre de 2014, para 6,2 milhões em igual período deste ano, alta de 36% no período.

Já o contingente de desempregados passou de 7 milhões para 13,7 milhões, na mesma base de comparação, expansão de 94%. Em relação ao último trimestre de 2017, quando a taxa de desemprego chegou a 11,8%, a desocupação cresceu 1,3 pontos percentuais (acréscimo de 1,378 milhões de pessoas), para 13,1%. Por outro lado, o desemprego caiu na comparação com os primeiros três meses de 2017 (13,7%). No entanto, parte dessa queda é explicada pelo avanço da força de trabalho subutilizada no Brasil, explica Azeredo.

Outros dados mostram ainda que, entre janeiro e março de 2018, deste ano, 408 mil pessoas perderam o emprego com carteira assinada, na comparação com o último trimestre de 2017. O trabalho informal também recuou, ao desocupar 402 mil pessoas no período.

As pessoas que estão empregadas, por sua vez, não estão vendo a sua renda crescer. Segundo o IBGE, o rendimento médio real de todos os trabalhos habitualmente recebido por mês chegou a R$ 2.169 no primeiro trimestre de 2018, o que significou estabilidade tanto em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 2.173), como na comparação a igual trimestre de 2017 (R$ 2.169). Houve estabilidade estatística do rendimento médio em todas as regiões, nesses dois tipos de comparação.

O professor de economia da PUC-SP, Antônio Carlos Alves dos Santos, avalia que a fraqueza do mercado de trabalho está muito relacionado ao baixo nível dos investimentos públicos e privados. “Como o investimento público não tem como se recuperar, dado o elevado déficit fiscal do País, ficamos dependentes dos aportes do setor privado, que também não serão retomados com força neste ano por conta das incertezas das eleições” , diz Santos. “Ou seja, infelizmente, não há nada no cenário que aponte que o mercado de trabalho terá melhora neste ano”, acrescenta o professor.

De toda a série do IBGE, o Nordeste é a região que apresenta as maiores taxas de desocupação, tendo marcado, no primeiro trimestre de 2018, uma taxa de 15,9%. A região Sul teve a menor (8,4%). Frente ao quarto trimestre de 2017, a taxa de desocupação aumentou em todas as regiões. O Nordeste teve a variação mais alta (2,1 p.p.) e o Sul, a menor (de 0,7 p.p.). Na comparação anual, este indicador recuou nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste e ficou estável no Nordeste e Sudeste.

As unidades da federação com as maiores taxas de desocupação, no primeiro trimestre de 2018, foram Amapá (21,5), Bahia (17,9%) Pernambuco (17,7%), Alagoas (17,7%) e Maranhão (15,6%). As menores taxas de desocupação foram observadas em Santa Catarina (6,5%) Mato Grosso do Sul (8,4%), Rio Grande do Sul (8,5%) e Mato Grosso (9,3%).

A taxa de desocupação, no primeiro trimestre de 2018, dos que se declararam brancos (10,5%) ficou abaixo da média nacional (13,1%), enquanto a dos pretos (16,0%) e a dos pardos (15,1%) ficou acima. O desemprego entre as mulheres (15,0%) também está maior do que o dos homens (11,6%). Esse comportamento foi observado nas cinco grandes regiões brasileiras, destacou o IBGE, na divulgação de ontem.