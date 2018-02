O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que ainda faltam ente 40 e 50 votos para conseguir aprovar o projeto da Previdência, e que é possível que o texto seja "aprimorado" para conseguir os votos necessários. "É compreensível que alguns parlamentares tenham receio, com medo de não se reeleger, mas em não sendo aprovada , mas eu sei que vai ser, a responsabilidade será de todos nós", disse Marun após se reunir com empresários na Federação da Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), para pedir apoio na conquista de votos para aprovação da reforma.

Ele ressaltou porém que pelo menos dois pilares têm que ser mantidos: a idade mínima e o regime único de Previdência.

"Se mantido isso (pilares) é possível que o projeto possa ser aprimorado. O governo acha que o texto é bom, mas pode (mudar), desde que não seja só palpite", disse sem dar detalhes. "Tem que ser igual pra mim, para você, pra ele", afirmou.

Marun deixou a Firjan por volta das 11h30 e seguiu para a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde também falará a empresários sobre a necessidade de aprovação da reforma da Previdência.