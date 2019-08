Depois de entradas líquidas de US$ 2,912 bilhões em julho, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,396 bilhões em agosto até o dia 23, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 6,431 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 30,955 bilhões e de retiradas no total de US$ 37,386 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 23 é positivo em US$ 3,035 bilhões, com importações de US$ 11,213 bilhões e exportações de US$ 14,248 bilhões. Nas exportações, estão: US$ 2,324 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,473 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,451 bilhões (outros). /Estadão Conteúdo