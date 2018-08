O fluxo cambial do ano até o dia 10 de agosto ficou positivo em US$ 28,779 bilhões, informou ontem (15) o Banco Central (BC). Em igual período de 2017, o resultado era positivo em US$ 6,823 bilhões.

A saída pelo canal financeiro foi de US$ 4,049 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 317,247 bilhões e de envios no total de US$ 321,296 bilhões. O segmento reúne, entre outras operações, os investimentos estrangeiros diretos e em carteira.

No comércio exterior, segundo o BC, o saldo anual ficou em US$ 32,828 bilhões, com importações de US$ 102,193 bilhões e exportações de US$ 135,020 bilhões, que incluem US$ 22,335 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 38,659 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 74,026 bilhões em outras entradas. /Estadão Conteúdo