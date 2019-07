Indicada à presidência do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que atuava como diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), submeteu nesta terça-feira, 16, seu pedido de renúncia ao cargo, que passa a valer a partir de 12 de setembro, segundo informou em comunicado nesta terça.

"Com maior clareza agora sobre o processo para minha nomeação como presidente do BCE e o tempo que levará, tomei esta decisão para o melhor interesse do Fundo, pois isso acelerará o processo de seleção para o meu sucessor", escreveu Lagarde. O Conselho Europeu, que indicou Lagarde ao cargo, ainda tomará uma decisão formal sobre sua nomeação ao BCE após consultar o Parlamento Europeu e o Conselho do BCE.

O comunicado também afirma que o FMI vai tomar as medidas necessárias para encontrar o sucessor de Lagarde e, por enquanto, continuará como diretor-gerente interino David Lipton, que já estava no posto desde que Lagarde se afastou do cargo ao receber a indicação ao BCE, no início do mês.