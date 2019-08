A Gerdau investiu R$ 424 milhões no segundo trimestre deste ano, sendo R$ 196 milhões para manutenção geral do negócio, R$ 132 milhões para expansão e atualização tecnológica e R$ 96 milhões para manutenção da usina de Ouro Branco, em Minas Gerais.

Do valor investido nesse trimestre, 49% foram destinados para a operação Brasil, 27% para a operação América do Norte, 21% para a operação Aços Especiais e 3% para a operação América do Sul.

Hoje a Gerdau revisou para baixo seu plano de investimentos para este ano, que passou de uma estimativa de R$ 2,2 bilhões para R$ 1,84 bilhão.

"Os investimentos serão realizados à medida que se confirmem as expectativas de evolução do mercado e de geração de fluxo de caixa livre para o período". A empresa explica que parte desses investimentos que estavam previstos para serem realizados em 2019 foi prorrogada para os anos de 2020 e 2021.