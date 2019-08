O lucro líquido reportado pela Gerdau referente ao segundo trimestre do ano, de R$ 373 milhões, veio 35% abaixo das estimativas de mercado. A média das projeções de sete instituições financeiras consultadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, (BB-BI, BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e XP Investimentos) apontava para um lucro de R$ 574 milhões.

O Ebitda ajustado no período, de R$ 1,572 bilhão, por sua vez, veio em linha com as estimativas (R$ 1,557 bilhão), assim como a receita líquida de R$ 10,154 bilhões no intervalo de abril a junho, ante uma projeção de mercado de R$ 10,594 bilhões.

O Broadcast considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.