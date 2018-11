Governadores eleitos do Nordeste divulgaram uma carta destinada ao presidente eleito da República, Jair Bolsonaro (PSL), em que pedem melhorias nos regimes próprios de previdência dos Estados e ações para reduzir a violência na região. A carta foi assinada pelo governador reeleito pelo Piauí, Wellington Dias (PT), que disse ser porta-voz dos outros eleitos pela região que se encontram em "missão pelo Brasil e exterior".

Os governadores pedem que os temas sejam debatidos no Fórum de Governadores, que ocorre em Brasília, do qual Bolsonaro participará mais tarde, e reiteram pedido de audiência com o presidente eleito.

Dias é o único governador eleito do Nordeste presente no encontro. O vice-governador eleito pela Bahia, João Leão, também está no local.

Na carta, os políticos defendem a necessidade de aprimoramento dos regimes próprios de previdência dos estados nordestinos. "Ficou evidenciada a necessidade de discutir e propor uma solução para o problema que não penalize os mais pobres e as mulheres", afirmam.

Outro ponto destacado são os altos índices de violência registrados na região e a necessidade de ações integradas para reverter o quadro. "É prioritária a criação do Fundo Nacional de Segurança, e combate da entrada de armas, drogas, contrabando e práticas de outros ilícitos nas fronteiras do Brasil", completa o texto.