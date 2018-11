Sem descartar as contribuições de diferentes especialistas no tema, o novo governo de Jair Bolsonaro (PSL) terá uma proposta própria de reforma da Previdência Social.

“Teremos uma proposta nossa, da nossa equipe [do governo Jair Bolsonaro], mas, óbvio, que não se vai começar tudo do zero, tem muita coisa que se pode incorporar. Nas próximas duas ou três semanas, vai se avaliar os pontos que sejam viáveis politicamente”, disse o economista Carlos Alexandre Jorge da Costa, integrante da equipe de transição de próximo governo federal, após participar do evento Macro Day do Banco BTG Pactual, realizado ontem, em São Paulo.

Em outras palavras, o grupo próximo do futuro presidente não trabalha para aprovar o projeto atual que está no Congresso Nacional, mas também não descarta utilizar contribuições já debatidas pelos parlamentares ou as contribuições desenvolvidas por diferentes especialistas no assunto, como a dos irmãos Abraham e Arthur Weintraud, que também participam da equipe de transição. “Não é só desenhar [a proposta], mas entender a viabilidade política”, enfatizou Costa.

Sobre outras prioridades do próximo governo, o economista destacou o “ambicioso” plano de privatizações e de concessões. “O objetivo é diminuir o tamanho da dívida bruta. Entre as mais de 100 empresas, tem várias que não tem eficiência e é melhor fechar. O Roberto Campos [renomado economista brasileiro falecido em 2001] falava da Petrossauro, da Eletrossauro, hoje [atualmente] temos a Eletroraptor, estatais que são um dreno de produtividade”, comparou.

Conforme já apurado anteriormente pelo DCI, na mira para privatização (ou liquidação) do futuro ministro da economia, Paulo Guedes, estão estatais dependentes do Tesouro, que precisam de recursos para se manterem em operação.

Segundo dados da Secretaria de Estatais (Sest), o governo federal conta com 138 empresas públicas, 47 de controle direto e 91 de controle indireto (subsidiárias). A Sest relaciona pelo menos 18 estatais dependentes do Tesouro, que tiveram dotação orçamentária de R$ 21 bilhões para 2018, e outras 11 estatais consideradas não dependentes que tiveram R$ 3 bilhões de dotação orçamentária para este exercício.

Em resumo, pelo menos 29 empresas públicas federais foram dotadas de R$ 24 bilhões em recursos do contribuinte para operar em 2018.

Costa também apontou desperdício de recursos em alguns programas do governo federal que precisam ser avaliados novamente para encerramento ou estruturações. “O Pronatec foi muito ruim e custou muito caro, mas o Pronatec Indústria foi muito efetivo”, comparou.

Presente ao mesmo evento Macro Day, do Banco BTG Pactual, o futuro governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não descartou uma privatização mais rápida da Cemig. “Se o mercado precificar bem [pagar bem], por que esperar?”, afirmou.

Zema explicou aos participantes do evento que o caminho natural é deixar a Cemig (energia) e a Copasa (abastecimento de água) “saneadas” para depois serem negociadas no mercado. “Elas estavam subvalorizadas, por causa de anos de interferência política”, disse.

Ele lembrou que a venda das estatais – Cemig e Copasa - depende uma modificação na Constituição de Minas Gerais, que exige referendo popular.