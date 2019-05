RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo federal deve anunciar novo bloqueio de despesas no Orçamento deste ano, afirmou nesta quinta-feira o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, atribuindo o contingenciamento à revisão para baixo do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).

O congelamento de recursos será divulgado até o dia 22 de maio, data limite para publicação do relatório bimestral de receitas e despesas, disse o secretário em evento no Rio de Janeiro.

Sobre medidas de estímulo à economia, Rodrigues afirmou que o governo deve anunciar em breve nova liberação do PIS/Pasep, com valores que podem chegar a mais de 22 bilhões de reais. Também serão anunciadas medidas de incentivo ao mercado de capitais, acrescentou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)