O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, voltou atrás e disse que o governo possivelmente terá que usar parte do lucro do Banco Central no primeiro semestre para cobrir a regra de ouro em 2018. Ele havia dito anteriormente que os R$ 165 bilhões do resultado do BC serviriam para equacionar a regra de ouro apenas em 2019.

"Podemos ter que usar R$ 20 bilhões do resultado positivo do BC no primeiro semestre para cumprir a regra de ouro neste ano", admitiu Mansueto Almeida.

A insuficiência para o cumprimento da regra de ouro em 2018 é de R$ 98,4 bilhões, dos quais R$ 70 bilhões foram garantidos com a devolução de recursos ao Tesouro pelo BNDES e outros R$ 13,9 bilhões serão equacionados com o uso de receita de concessões.

Segundo o secretário-adjunto do Tesouro, Otávio Ladeira, o órgão ainda discute com o Tribunal de Contas da União (TCU) o uso de fundos e royalties no total de R$ 19,5 bilhões. Mas, caso o TCU não dê aval para a operação ainda neste ano, o Tesouro usará parte do resultado do BC em 2018.