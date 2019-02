As famílias brasileiras gastaram 0,64% mais com alimentação em fevereiro, após os preços já terem subido 0,87% em janeiro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgados nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu a segunda maior contribuição para o IPCA-15 do mês, 0,16 ponto porcentual, atrás apenas de Educação, que teve alta de 3,52% e impacto de 0,17 ponto porcentual.

O custo da alimentação no domicílio subiu 0,68% em fevereiro, após a alta de 1,07% registrada em janeiro. As famílias pagaram menos pelas carnes (-0,28%) e pelo tomate (-20,32%).

A principal pressão positiva entre os produtos alimentícios no IPCA-15 de fevereiro foi do feijão-carioca, com avanço de 34,56% e impacto de 0,06 ponto porcentual. Também houve aumentos relevantes na batata-inglesa (12,39%) e nas frutas (2,33%).

A alimentação fora de casa teve leve aceleração, de 0,53% em janeiro para 0,58% em fevereiro. O destaque foi a refeição consumida fora de casa, que registrou elevação de 0,78% em fevereiro, ante uma alta de 0,39% em janeiro.