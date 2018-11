(Reuters) - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil tem um enorme desafio na questão fiscal e que há "absoluta urgência e necessidade" de se fazer uma reforma do sistema previdenciário.

O ministro afirmou ainda, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Palácio do Planalto, que o desequilíbrio fiscal do país só vai se resolver se o problema for abordado pela raiz. Segundo ele, o problema fiscal não deve ser resolvido por meio de aumento de impostos.

De acordo com Guardia, a agenda de reformas implementada pelo governo do presidente Michel Temer permitiu ao país sair da recessão e chegar ao momento atual em que está "pronto para acelerar o crescimento", e a continuidade dessa agenda pelo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro fará o Brasil superar o problema ainda existente do desemprego.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)