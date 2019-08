O presidente do BTG Pactual Asset Management e ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, avaliou ontem que o ambiente de juros mais baixos provocará "mudanças profundas" no mercado financeiro.

O ex-ministro apontou a busca por ativos de renda variável e maior apetite por risco entre os investidores. Ele citou como exemplo o novo patamar de 100 mil pontos do Ibovespa, que foi alcançado mesmo com a forte retirada de recursos por parte dos investidores estrangeiros. "Quem sustentou a alta do Ibovespa foi o investidor local", destacou Guardia, durante palestra realizada ontem na abertura do fórum sobre fundos de investimentos imobiliários (FIIs).

Guardia comentou que o estrangeiro ainda está esperando a conclusão da reforma da Previdência para ter "conforto" em seus investimentos. /Estadão Conteúdo