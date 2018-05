O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, afirmou nesta terça-feira, 29, que há no País no momento oito corredores de abastecimento abertos e funcionando. "Claro que pode ter um problema momentâneo em um ou outro", ressaltou, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Ele esclareceu que, quando fala em corredor de abastecimento, esses lugares praticamente começa a eliminar a escolta, porque os corredores estão seguros. "São vias em que é possível transitar sem escolta", completou.

Segundo ele, pelas informações recebidas pelo gabinete de monitoramento da crise de abastecimento, neste momento, o fornecimento de gás e óleo diesel, por exemplo, no Distrito Federal, caminha para normalização e o tempo e abastecimento de veículos particulares é menor.

Ainda sobre o transporte de cargas nas estradas do País, Etchegoyen informou que nesta terça está sendo escoltado e transportado o dobro de carga em relação ao dia anterior. "Isso dá uma medida do retorno do movimento dos caminhões, do trânsito, da disponibilidade de caminhões que vem crescendo nessa jornada", disse.

Com relações às manifestações de pessoas de fora do movimento, que estariam criando resistência ao fim da greve, o ministro disse que há informações de todos os pontos do Brasil onde há infiltrações. "Lidamos muito mais com manifestações não caminhoneiras, que têm buscado obstruir vias e atrapalhar trânsito. São manifestações oportunistas, que têm articulação entre si e serão encaradas como obstrução à normalização do abastecimento no País", disse.

Etchegoyen informou ainda que neste momento está ocorrendo uma reunião com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para respaldar a ação da Advocacia Geral da União (AGU) sobre as multas a serem aplicadas aos caminhoneiros que permanecerem parados nas estradas. Segundo ele, é importante a multa ser aplicada e com a comprovação de que o caminhão está parado.

Questionado sobre o risco de contágio das manifestações, Etchegoyen disse que esse risco ainda não é tido como algo que acontecerá de imediato. E voltou a falar dos "infiltrados" no movimento dos caminhoneiros, destacando que são situações pontuais em determinados lugares escolhidos para prejuízo ao abastecimento. "Se isso é fruto de uma grande articulação ou carona no ambiente de contestação, de protesto, é difícil de avaliar. Mas hoje, no dia de hoje, o problema é muito menos dos caminhoneiros e mais das ações de oportunistas que tentam atrapalhar a volta à normalidade", disse.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, contou que, no Maranhão, houve uma desobstrução onde foi necessário o uso da força. Nessa operação, sete pessoas foram presas e nenhum era caminhoneiro.

"É prova de que as palavras do presidente da Abcam são certas. Existe sim infiltração indevida no movimento", disse Marun, numa referência às declarações dadas na segunda-feira pelo presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, que relatou que havia um grupo muito forte de intervencionista, infiltrados, prendendo caminhões e ameaçando caminhoneiros.