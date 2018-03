Durante debate da edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial, que este ano ocorre na capital paulista, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 14, que há dúvidas sobre o que os Estados Unidos gostariam de negociar na questão do aço.

"O governo americano fala em negociações, mas a questão é: que tipo de negociações eles querem? O que eles querem negociar?", questionou o ministro.

Os EUA elevaram as tarifas de importação do aço para 25% e do alumínio para 10%. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA.

Meirelles disse que o governo brasileiro considera a possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC). "Estamos pensando no que vamos fazer, mas vai depender do que os outros países vão fazer, se vamos de forma conjunta ou não", declarou."Espero e torço para que o mundo não entre em guerra comercial", disse.

Em outro momento do debate, quando se refere ao nível das taxas de juros no Brasil, Meirelles disse que o juro real está hoje em 3%. "Espero que nunca mais volte ao nível de 14% ao ano", afirmou.