O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai atualizar a amostra e as ponderações do Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação (IPP), com base nos dados da última Pesquisa Industrial Anual (PIA), referente a 2016.

Em nota, o IBGE informou que a atualização incluirá a quantidade de setores, produtos e informantes pesquisados, além da revisão da estrutura de ponderação dos índices com base em estatísticas industriais mais recentes. O objetivo é permitir a ampliação da oferta de séries temporais divulgadas, afirmou o instituto.

Como o IPP é um índice de preços, não haverá mudanças na série histórica. Os resultados do indicador já com a amostra de produtos e informantes atualizados serão divulgados em 16 de abril, tendo como referência os dados de fevereiro de 2019.

Segundo o IBGE, a nova estrutura do IPP passa a investigar 416 produtos em cerca de 2.070 empresas. A amostra atual é composta por 324 produtos provenientes de 1.400 empresas.

"A construção de indicadores permanecerá articulada por meio de um sistema de ponderação que reflete a estrutura da receita industrial, elaborada a partir da importância relativa de cada produto no valor da receita líquida industrial do ano de 2016", ressaltou o instituto, em nota técnica divulgada nesta sexta-feira, 15.