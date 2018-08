O Brasil cresceu menos do que o inicialmente projetado no primeiro trimestre deste ano, revisou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou expansão de apenas 0,1 por cento em relação aos três meses anteriores, ante crescimento de 0,4 por cento divulgado antes.

O IBGE também revisou o resultado da atividade econômica no final do ano passado, passando a ver estagnação no quarto trimestre de 2017, em vez da alta de 0,2 por cento informada anteriormente.

