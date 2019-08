SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a segunda-feira no azul, em meio a um relativo alívio nas apreensões comerciais, após o presidente norte-americano, Donald Trump, amenizar o discurso em relação à disputa com a China, após escalada nas tensões na última sexta-feira, bem como falas de ambos os lados no fim de semana.

Na França, Trump disse nesta segunda-feira que as negociações comerciais com Pequim estão em uma posição melhor do que nunca e, quando questionado se poderia adiar as tarifas planejadas para os produtos chineses, respondeu que "tudo é possível".

Mais cedo, nos bastidores da cúpula do G7 em Biarritz, Trump também disse acreditar que a China quer fazer um acordo comercial, citando que autoridades do gigante asiático entraram em contato com representes dos EUA durante a noite para dizer que querem voltar à mesa de negociações.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,46 %, a 98.114,77 pontos.

(Por Paula Arend Laier)