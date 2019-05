SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta sexta-feira, em meio ao viés positivo em bolsas no exterior e noticiário corporativo local abundante, com as ações da Via Varejo disparando quase 10 por cento após proposta do seu conselho de administração para excluir cláusula que encarece venda da empresa.

Às 11:39, o Ibovespa subia 0,68 por cento, a 96.176,87 pontos. O volume financeiro somava 2,7 bilhões de reais.

Tal desempenho sinalizava um fechamento positivo para a semana, mais curta em razão de feriado na quarta-feira.

No exterior, Wall Street mostrava ganhos após dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos sinalizarem uma economia doméstica sólida, enquanto o comportamento dos salários apoiava a visão do Federal Reserve de ser paciente sobre a alta nas taxas de juros.

Investidores também estão na expectativa pelo início da análise da proposta de reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados na próxima semana, com muitos estrategistas já esperando uma tramitação árdua e atentos a potencial desidratação do texto original.

DESTAQUES

- VIA VAREJO subia 9,18 por cento, após o seu conselho de administração aprovar proposta a acionistas para exclusão de cláusulas do estatuto da empresa que encarecem a venda de participação relevante na companhia. De acordo com um analista do setor, o mercado poderia ver esse movimento como uma indicação de que compradores estratégicos poderiam de fato se interessar pela participação do GPA.

- VALE tinha alta de 2,96 por cento, provendo relevante suporte ao Ibovespa, em sessão de alta de mineradoras no exterior. CSN, que também produz minério de ferro, subia 6,5 por cento.

- PETROBRAS PN avançava 0,79 por cento, com o noticiário sobre a companhia incluindo que o consórcio formado pela empresa de investimentos Starboard Restructuring Partners e pela startup 3R Petroleum está em negociações exclusivas com companhia para a aquisição de nove campos de petróleo em terra no Nordeste, por cerca de 1 bilhão de reais, segundo afirmaram fontes à Reuters. Números de produção de petróleo no país também estavam na pauta do dia.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,38 por cento, após balanço trimestral e revisão em estimativas, destoando do rival BRADESCO PN, que subia 1,01 por cento. Analistas do Brasil Plural disseram que os resultados do Itaú não trouxeram grandes surpresas, enquanto os ajustes em seu recente guidance de 2019 podem enviar uma mensagem negativa de que o banco está encontrando dificuldades em impulsionar as receitas e teve que lidar com cortes adicionais de custos.

- NATURA recuava 1,15 por cento, após balanço trimestral, com analista enxergando fraco desempenho nas operações no Brasil, mas em linha com o esperado.

(Por Paula Arend Laier)