SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa buscava se sustentar no azul nos primeiros negócios desta segunda-feira, apoiado no otimismo externo com decisão dos Estados Unidos de adiar aumento de tarifas de importação de produtos da China citando progresso nas negociações com Pequim, mas o avanço era limitado pelo declínio das ações da Petrobras.

Os papéis da petrolífera de controle estatal tinham como pano de fundo o recuo dos preços do petróleo no exterior, mas também vazamento de óleo na plataforma P-58, durante operação de transferência de óleo para navio aliviador na madrugada de sábado.

Às 10:17, o Ibovespa subia 0,28 por cento, a 98.155,9 pontos.

(Por Paula Arend Laier)