Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, com Petrobras entre as maiores contribuições positivas, mesmo após resultado trimestral abaixo de estimativas no mercado, conforme prevaleceram apostas em números melhores no segundo trimestre.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,28 por cento, a 95.596,61 pontos. O volume financeiro da sessão somou 15,5 bilhões de reais.

Tal desempenho ocorreu após o Ibovespa recuar nas duas sessões anteriores, quando acumulou perda de 1,7 por cento.

No exterior, desdobramentos das relações comerciais entre Estados Unidos e China dominaram os holofotes, com declaração de Washington de que recebeu sinal de que a China quer um acordo, trazendo alento antes de nova rodada de negociações.

Wall Street fechou com o S&P 500 em baixa de 0,16 por cento, apesar de declarações do presidente Donald Trump de que ficará feliz em manter as tarifas sobre as importações chinesas.

No Brasil, em meio ao noticiário corporativo, o começo das discussões sobre a reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados também mereceu atenção dos agentes, em particular a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Para Angelo J.R. Amaral, assessor de investimentos da SVN, escritório de agentes autônomos ligado à XP Investimentos, o trabalho de "blindagem" a Guedes nesta primeira sessão no colegiado, diferente do que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mostra o governo trabalhando de forma coletiva.

"Essa coesão que o governo começa a mostra que o governo está aprendendo com seus erros", afirmou, notando que tal movimentação tende a ajudar na tramitação e aprovação da reforma, beneficiando ativos brasileiros, dado que corrobora um ambiente de maior estabilidade no país.

No colegiado, onde a audiência continua, Guedes reiterou que a nova Previdência proposta pelo governo vai permitir que o país cresça mais rapidamente e gere mais empregos.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 3,87 por cento, apesar da queda do lucro líquido no primeiro trimestre, na base ano a ano, com a redução da produção de petróleo e menores preços da commodity atingindo as exportações. Analistas destacaram as perspectivas futuras da companhia, enquanto executivo afirmaram que a produção já está se recuperando.

- VALE caiu 1,41 por cento, em movimento alinhado ao declínio de mineradoras no exterior, tendo no radar queda de 20 por cento nas vendas de minério de ferro e pelotas da companhia no primeiro trimestre ante mesmo período de 2018, enquanto a produção de minério de ferro recuou 11 por cento, em meio a paradas de produção após o desastre de Brumadinho (MG) no final de janeiro. [L2N22K0DH]

- BRADESCO PN e ITAÚ UNIBANCO PN subiram 2,07 e 1,13 por cento, respectivamente, endossando a recuperação, com o setor de bancos como um todo no azul. BANCO DO BRASIL, que divulga balanço na quinta-feira, valorizou-se em 2,22 por cento.

- GERDAU PN fechou em alta de 1,97 por cento, após reportar lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,55 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 4,6 por cento na base ano a ano e melhor resultado para o período dos últimos 11 anos.

- AZUL PN teve acréscimo de 4,88 por cento, em movimento alinhado à rival GOL PN, que subiu 4,34 por cento. As atenções no setor seguem no leilão de ativos da Avianca Brasil, suspenso no momento, em particular o destino dos slots a empresa, que está em recuperação judicial.

- TIM recuou 4,53 por cento, após a operadora de telefonia divulgar queda de 10,4 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre sobre um ano antes, em resultado abaixo das expectativas de analistas.

- BRASKEM recuou 0,7 por cento. Em Alagoas, relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) apontou que a ocorrência de fraturas e crateras no solo de vários bairros de Maceió tem como principal causa a atividade de mineração de sal-gema, usado pela empresa em seus processos químicos. A prefeitura da capital alagoana afirmou que vai estudar medidas de reparação dos prejuízos e o Ministério Público do Estado pediu a suspensão das licenças de mineração da empresa.

- TAURUS PN, que não está no Ibovespa, disparou 17,57 por cento, em novo salto após o presidente Jair Bolsonaro ter assinado na véspera decreto que facilita a venda de armas e munições no país. A Taurus avaliou que o decreto poderá aumentar de forma relevante a procura.