SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuou nesta terça-feira com o setor bancário exercendo grande peso negativo sobre o índice, após a divulgação do balanço trimestral de Itaú Unibanco, ainda em meio a preocupações com o aumento das tensões entre Estados Unidos e China.

O Ibovespa caiu 0,54%, a 102.928,20 pontos., de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 13,68 bilhões de reais.

(Por Peter Frontini)