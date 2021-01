Ibovespa opera em alta graças ao dia da posse de Joe Biden nos EUA

O clima otimista dos mercados internacionais garante alta moderada do Ibovespa no dia da posse do presidente dos EUA, Joe Biden. O indicador segue o exterior e opera em alta nesta quarta-feira (20), na contramão do que ocorria no pré-market.

Ibovespa opera em alta apesar de incertezas no Brasil devido a Covid-19

Nos países do exterior, as bolsas sobem com os investidores ansiosos pela posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No Brasil, o clima é de incerteza por conta da dificuldade de aquisição e distribuição de vacinas pelo país. O Ibovespa abriu em alta nesta quarta (20), mas caía 0,02% perto das 9h12. Apesar da imprecisão do cenário brasileiro, às 10h07 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha alta de 0,67%, a 121.446 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial cai 0,56% a R$ 5,3149 na compra e a R$ 5,3159 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em fevereiro tem perdas de 0,88%, a R$ 5,314.

As ações de empresas ligadas ao crescimento global como Klabin, Suzano e CSN subiam nesta quarta-feira (20), segundo informações do portal Investing. Já as ações da Eletrobrás e Embraer despontavam entre as maiores perdas do índice. Vale lembrar que hoje é o dia que o Comitê de Política Monetária (Copom) decide a taxa básica de juros, a Selic, no Brasil, que deve mantê-la em 2% ao ano. O Copom divulga a decisão sobre a taxa e o comunicado a partir das 18h30 desta quarta.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os índices do Dow Jones, o S&P 500 e do Nasdaq 100 subiam 0,23%, 0,85% e 0,4%, respectivamente, antenados nas falas de Biden sobre estímulos e suporte à economia americana contra as consequências do coronavírus.

O que é o Ibovespa?

Conhecido também como IBOV, o índice atua como um termômetro do mercado de ações do Brasil e mede, por meio de um sistema de pontos baseado em reais, o desempenho médio de uma carteira teórica com as ações mais representativas e negociadas em Bolsa.

Crise das vacinas impacta futuro do mercado financeiro

No mercado de juros futuros, a taxa DI para janeiro de 2022 cai dois pontos-base a 3,23%, o DI para janeiro de 2023 tem queda de dois pontos-base a 5,00%, o DI para janeiro de 2025 recua quatro pontos-base a 6,50% e o DI para janeiro de 2025 registra variação negativa de quatro pontos-base a 7,15%. A taxa DI serve como parâmetro para as principais aplicações financeiras de renda fixa. Com isso, ela é a referência principal para saber se um determinado ativo apresenta rentabilidade atrativa e que justifique um investimento.

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, considera “inevitáveis as bandeiras vermelhas em São Paulo”, ou seja, a fase que representa risco alto para o contágio com a Covid-19. Além disso, em meio à falta de insumos importados da China, a Fiocruz adiou para o início de março a previsão de entrega das primeiras doses da vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca produzidas no Brasil. Com o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, a queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além do atraso nas campanhas de vacinação por todo o país, segundo o InfoMoney, já se fala na hipótese de novos estímulos apesar do limitadíssimo espaço no Orçamento para tanto.

Covid-19 no Brasil

O consórcio de veículos de imprensa que reúne informações e dados sobre a Covis-19 Brasil divulgou, às 20h de terça (19), que a média móvel de casos confirmados em 7 dias foi de 54.321, alta de 49% frente ao período encerrado 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 63.504 casos em todo o país. A média móvel de mortes em 7 dias foi de 969, alta de 33% frente ao patamar registrado 14 dias antes. Em apenas um dia foram registradas 1.183 mortes.