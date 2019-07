SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista tinha o Ibovespa perto da estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio a um ambiente misto no mercado internacional, com agentes financeiros no aguardo da retomada das discussões sobre a reforma da Previdência em comissão da Câmara dos Deputados.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,07 %, a 101.414,35 pontos.

(Por Paula Arend Laier)