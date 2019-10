Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista mostrava o Ibovespa ao redor da estabilidade na abertura do pregão desta terça-feira, tendo de pano de fundo a falta de tendência clara no exterior, com as atenções ainda voltadas para as negociações comerciais EUA-China, mas também direcionadas para a temporada norte-americana de balanços.

Às 10:03, o Ibovespa caía 0,03 %, a 104.270,87 pontos.