A escassez de referências internas de peso fez o Índice Bovespa ceder à aversão ao risco no exterior no pregão de ontem. As influências do ambiente corporativo também foram negativas e reforçaram a onda vendedora. O índice caiu 1,41%, aos 102.654,58 pontos.

A decepção com as declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ecoaram nos mercados durante todo o dia.

Draghi afirmou que na reunião de ontem não foram discutidas mudanças na política monetária do BCE. Apesar do discurso menos “dovish”, os mercados mantiveram aposta em corte de juros na reunião de setembro. Ainda assim, houve fuga de ativos de risco, com queda nas principais bolsas de países fortes e também de emergentes.

“Não havia como o mercado brasileiro escapar de uma queda, já que houve perdas significativas nos índices setoriais das bolsas americanas. Caíram os índices de metais, de energia e financeiro. Com as pares internacionais em queda, as ações brasileiras acompanharam”, disse Luiz Roberto Monteiro, operador da Renascença Corretora.

No cenário corporativo, o grande destaque foi o setor financeiro. Os papéis caíram em bloco, lideradas por Bradesco ON (-4,91%) e Bradesco PN (-5,82%), que mostraram essa queda mesmo depois do banco ter apresentado um resultado trimestral com alta de 25% no lucro recorrente.

Na esteira do Bradesco, papéis de outras instituições financeiras foram contaminadas e também caíram expressivamente. Itaú Unibanco PN perdeu 3,08%. Os contrapontos ficaram com Ambev ON (+8,52%) e GPA PN (+5,57%).

Depois da relativa calmaria dos últimos dias, o mercado de câmbio teve uma sessão mais tensa ontem e com um volume forte de negócios. O cenário internacional foi novamente o fator predominante a influenciar as cotações. Como reflexo da insatisfação dos investidores com as declarações do presidente do BCE, o dia foi marcado por fuga de ativos de risco. O dólar se fortaleceu no mercado internacional e aqui.

O dólar à vista fechou em alta de 0,34%, aos R$ 3,7820, o maior valor desde o último dia 9. Além de os resultados da reunião de política monetária do BCE desagradarem, indicadores mais fortes que o esperado nos Estados Unidos esfriaram as apostas de corte mais intenso nos juros pelo Fed.

Na Europa, Draghi sinalizou que os juros vão permanecer “nos níveis atuais” ou mais baixos até 2020.

O diretor da gestora coreana Mirae Asset, Pablo Spyer, afirma que as declarações do presidente da autoridade monetária europeia trouxeram certa frustração, principalmente quando ele falou que não se discutiu na reunião novos estímulos monetários, o que estimulou as compras da moeda.

“O mundo está em uma onda 'dovish'”, destaca ele, ressaltando que vários países estão cortando juros. Em meio a frustração com as declarações do BCE, o dólar que havia começado o dia em baixa, virou e passou rapidamente a subir, atingindo uma cotação de R$ 3,8070 na máxima do dia.

Depois de três pregões de queda, os juros futuros avançaram na sessão de ontem. Entre os curtos, o DI para janeiro de 2020 subiu de 5,57% para 5,60%. Na parte intermediária, o DI para janeiro de 2021 foi de 5,40% para 5,46%, e DI para janeiro de 2023, de 6,27% para 6,35%. Entre os longos, DI para janeiro de 2025 subiu de 6,84% para 6,90%. /Estadão Conteúdo