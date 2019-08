SÃO PAULO (Reuters) - O tom negativo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta quarta-feira, com PetrobrasSA> e Vale entre as maiores pressões de baixa do Ibovespa em meio ao declínio de commodities no exterior, enquanto investidores também repercutem uma bateria de resultados corporativos e acompanham a pauta em Brasília.

Às 10:20, o Ibovespa caía 1,47 %, a 100.664,09 pontos.

(Por Paula Arend Laier)