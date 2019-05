Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista fechou quase estável nesta sexta-feira, com o Ibovespa acumulando a terceira semana seguida de perdas, reflexo da percepção de aumento do risco político no país e do ambiente menos favorável no exterior.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa terminou com variação negativa de 0,04%, a 89.992,73 pontos. O giro financeiro somou 16,43 bilhões de reais.

Na semana, caiu 4,5%, caminhando para repetir neste mês a sina dos últimos nove anos, quando fechou maio no vermelho, chancelando um famoso ditado do mercado financeiro - "sell in May and go away" (venda em maio e vá embora).

"O cenário parece cada dia mais desafiador, com a falta de articulação do governo colocando em xeque a aprovação das reformas", destacou a equipe da Coinvalores em nota a clientes.

A corretora destacou o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter voltado a enfatizar questões ideológicas, dificultando uma aproximação com o Congresso e deixando o ministro da Economia, Paulo Guedes, isolado na luta pela reforma da Previdência.

Investidores já veem com preocupação o contágio na atividade economia oriundo do atraso no andamento da proposta que muda as regras de acesso a aposentadorias, com empresários pouco dispostos a tomar risco.

Em evento no Rio de Janeiro, contudo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a matéria será aprovada na Casa até "no máximo" início de julho.

Para o estrategista de mercados emergentes do banco Julius Baer, Mathieu Racheter, a aprovação da reforma continua sendo o fator mais importante para reconstruir a confiança e impulsionar o crescimento econômico.

"Esperamos que a volatilidade do mercado permaneça em níveis elevados nas próximas semanas", afirmou.

No caso da Bovespa, o vencimento de contratos de opções sobre ações na segunda-feira corrobora com tal volatilidade, dada a participação relevante no Ibovespa de papéis que figuram entre as séries mais líquidas no exercício.

Os estrategistas Daniel Gewehr e João Noronha, do Santander Brasil, notaram que as perspectivas para as ações brasileiras pioraram no curto prazo, em meio à decepção com crescimento recente do país e renovadas preocupações com a economia global.

No exterior, o embate comercial entre os Estados Unidos e a China seguiu adicionando cautela. A rede de TV norte-americana CNBC noticiou, citando fontes, que as negociações estagnaram. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,58%.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN perdeu 2,33%, contaminada pela percepção mais negativa sobre o cenário político e tendo de pano de fundo enfraquecimento dos contratos futuros do petróleo no exterior. PETROBRAS ON caiu 0,79%

- ITAÚ UNIBANCO teve dia volátil e fechou com avanço de 0,19%, enquanto BRADESCO subiu 0,76%. Mas BANCO DO BRASIL declinou 1,73%.

- VALE subiu 2,84%, após recuar mais de 3% na véspera, conforme os preços do minério de ferro dispararam na China, superando 100 dólares a tonelada.

- ULTRAPAR caiu 4,3%, em dia negativo para empresas de combustíveis. BR DISTRIBUIDORA recuou 2,24% e COSAN, que cedeu 3,05%.

- CIELO fechou em baixa de 4,34%, renovando mínima histórica, dado o cenário difícil para a companhia em meio à competição acirrada no segmento de meios de pagamentos.

- SUZANO subiu 6,09%, entre as maiores altas do dia, na esteria da alta do dólar, o que ajudou outras empresas com receitas na moeda norte-americana. EMBRAER avançou 4,13%.

- JBS ganhou 3,88%, apoiada em perspectivas de maior demanda da China devido ao surto de febre suína africana naquele país, além da alta do dólar, que beneficia exportadoras.