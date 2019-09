SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista tinha o Ibovespa em alta nos primeiros negócios desta sexta-feira, mais uma vez com bancos entre os principais suportes, enquanto agentes financeiros avaliam números sobre emprego nos Estados Unidos e um viés misto no exterior, com futuros acionários em Nova York em alta, mas petróleo em queda.

Às 10:20, o Ibovespa <.BVSP> subia 0,31 %, a 102.563,03 pontos.

(Por Paula Arend Laier)