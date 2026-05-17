Imposto de renda

Como calcular os rendimentos isentos do MEI no Imposto de Renda 2026

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 vai até 29 de maio de 2026

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
calcular os rendimentos isentos do MEI no Imposto de Renda 2026 MEIs também devem declarar o imposto de renda - Getty Images

Entender quais valores do MEI entram como rendimentos isentos e quais precisam ser tributados ainda é uma das maiores dúvidas de quem vai declarar o Imposto de Renda. A conta pode parecer complicada no começo, mas ela segue uma lógica simples: analisar quanto a empresa faturou, quais foram os gastos do negócio e qual é a atividade exercida pelo microempreendedor.

Onde informar os rendimentos do MEI na declaração

O cálculo começa pelo faturamento anual do MEI, que atualmente pode chegar a R$ 81 mil. Depois, é aplicado o percentual de presunção de lucro definido pela Receita Federal para cada tipo de atividade. Para comércio, indústria e transporte de cargas, a taxa é de 8%. No caso de transporte de passageiros, sobe para 16%. Já para prestação de serviços, o percentual é de 32%.

A parcela encontrada após essa conta é considerada rendimento isento e deve ser informada na ficha de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” da declaração do IRPF.

Já o valor tributável depende do lucro real obtido pelo empreendedor ao longo do ano. É aí que entram as despesas do negócio. Gastos com aluguel, energia, água, compra de materiais, salários e encargos trabalhistas ajudam a reduzir o lucro final da empresa e, consequentemente, diminuem o valor que será tributado.

Na declaração do Imposto de Renda, os rendimentos isentos devem ser lançados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Já a parcela tributável precisa ser informada na área de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”.

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Um exemplo ajuda a visualizar melhor. Imagine um MEI da área de prestação de serviços que faturou R$ 81 mil no ano e teve R$ 30 mil em despesas operacionais. Como a atividade é enquadrada com percentual de 32%, o empreendedor terá R$ 25.920 declarados como rendimentos isentos.

Depois disso, é calculado o lucro efetivo do negócio. A diferença entre o lucro total e a parcela isenta será considerada rendimento tributável. Nesse caso, o valor que entrará na parte tributável do IRPF será de R$ 25.080.

Atendimento gratuito sobre o Imposto de Renda 2026

Para quem ainda está inseguro na hora de preencher a declaração, a Associação Comercial de São Paulo fará um plantão gratuito de atendimento presencial nos dias 20 e 27 de maio, das 9h às 17h, na sede da entidade, no Centro Histórico da capital paulista.

O atendimento exige agendamento prévio pelo site da ACSP, onde também está disponível a lista de documentos necessários para a consulta.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 vai até 29 de maio de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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