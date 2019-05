SÃO PAULO - O número de micro e pequenas empresas inadimplentes no Brasil chegou a 5,3 milhões em março, maior nível desde o início da série histórica iniciada em 2016 pela empresa de análise de informações de crédito Serasa Experian.

De acordo com o levantamento, o setor de serviços foi o que viu mais empresas se tornando inadimplentes em março, com um alta de 11,6 por cento em relação ao mesmo mês do ano anterior. A indústria e o comércio vieram na sequência, com aumentos de 3,2 e 2,8 por cento respectivamente.

A região Norte foi teve a maior alta na inadimplência de micro e pequenas empresas em março na comparação anual, de 8,2 por cento. No Sudeste, os calotes do segmento subiram 7,8 por cento, seguido pelo Centro-Oeste com aumento de 7,5 por cento, Sul (+6,9 por cento) e Nordeste (+3,4 por cento).

"O fraco desempenho da atividade econômica durante o primeiro trimestre acabou por não favorecer a ampliação da geração de caixa das empresas. Este fator e a alta da inflação foram os responsáveis pelo aumento do número de micro e pequenas empresas com dívidas atrasadas e negativadas", afirmou a Serasa Experian em comunicado à imprensa.

O mês de março também foi de quebra de recordes no número de empresas de todos os portes inadimplentes, 5,7 milhões, segundo a Serasa Experian. O número representa um aumento de 4,5 por cento na comparação anual.

As micro e pequenas empresas representaram 95 por cento do total das empresas com dívidas em atraso no país.

