BRASÍLIA (Reuters) - Em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, a economista Fernanda Nechio, indicada para assumir a diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central, afirmou que a aprovação de reformas fiscais é fundamental para permitir a retomada do crescimento sustentável e a queda da taxa de juros estrutural.

"Essas reformas são importantes para que a política monetária tenha eficiência no cumprimento de seus objetivos com um menor custo", defendeu Nechio.

Ela afirmou que, se seu nome for aprovado pelo Senado, pretende contribuir para o trabalho da autoridade monetária de manter a conquista da inflação baixa e estável e de assegurar a estabilidade financeira.

Nechio, que nos últimos dez anos atuou como economista no Federal Reserve de São Francisco, parte do sistema que compõe o banco central dos Estados Unidos, frisou que apenas a inflação baixa e estável protege o nível de renda, mantém eficazes as políticas de redução da desigualdade e viabiliza o planejamento de investimentos.

A economista foi indicada pelo diretor Roberto Campos Neto para substituir o diretor Tiago Berriel, que foi levado para o Banco Central pelo ex-presidente Ilan Goldfajn.

Em seu discurso, Nechio destacou que, no cenário internacional, "permanecem os riscos de uma desaceleração da economia global decorrentes de incertezas sobre políticas econômicas e geopolíticas, com impactos na dinâmica da atividade econômica brasileira."

Mas ela ressaltou que a atuação do BC, com reservas internacionais robustas e uma condução firme da política monetária, tem contribuído para criar as condições para que a economia absorva instabilidade no cenário internacional.

(Por Isabel Versiani)