O Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (IACE), divulgado ontem e publicado em parceria entre a FGV IBRE e The Conference Board (TCB), caiu 0,9% em maio, para 116,1 pontos.

Cinco dos oito componentes contribuíram negativamente para a evolução do índice no mês, com destaque para o Índice de Expectativas do setor de Serviços, que recuou 5,3%. O Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, subiu 0,7% em maio, para 103,8 pontos.

“O resultado positivo do ICCE em maio sinaliza que a economia brasileira segue em sua trajetória de lenta recuperação”, segundo Paulo Picchetti do FGV IBRE.

“No entanto, a forte influência negativa das expectativas sobre o resultado do IACE evidencia a pequena probabilidade de aumento significativo no ritmo de expansão”, diz Paulo Picchetti, na nota.

O Indicador Antecedente Composto da Economia agrega oito componentes econômicos que medem a atividade econômica no Brasil. Cada um deles vem se mostrando individualmente eficiente em antecipar tendências econômicas. A agregação dos indicadores individuais em um índice composto filtra os chamados “ruídos”, colaborando para que a tendência econômica efetiva seja revelada.

O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil foi lançado em julho de 2013 pelo FGV IBRE e pelo The Conference Board, uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, possuindo status de isenção fiscal nos Estados Unidos da América.

Com uma série desde 1996, o IACE teria antecipado, de maneira confiável, todas as quatro recessões identificadas pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos do IBRE (CODACE) durante este período.

O indicador permite uma comparação direta dos ciclos econômicos do Brasil com os de outros 11 países e regiões já cobertos pelo The Conference Board (TCB): China, Estados Unidos, Zona do Euro, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Coréia, Espanha e Reino Unido (Grã-Bretanha).

Os oito componentes do Indicador Antecedente são: Taxa referencial de swaps DI pré-fixada de 360 dias do Banco Central do Brasil; Fechamento do mês do Ibovespa; Índice de Expectativas da Indústria; Índice de Expectativas dos Serviços; Índice de Expectativas do Consumidor, indicadores do FGV IBRE; Índice de produção física de bens de consumo duráveis do IBGE; Índice de Termos de troca e o Índice de quantum de exportações, ambos indicadores da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).