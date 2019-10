O Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (IACE), publicado em parceria pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo The Conference Board (TCB), subiu 0,3% em setembro ante agosto, para 117,7 pontos.

Das oito séries componentes, seis contribuíram positivamente para a evolução do índice em setembro, com destaque para o Índice de Quantum de Exportação e para o Índice de Expectativas do setor de Serviços. No acumulado em seis meses, o IACE registra alta de 0,9%.

Já o Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, avançou 0,2% em setembro na comparação com agosto, para 103,7 pontos. A variação em seis meses é positiva em 1,0%.

Na avaliação do economista Paulo Picchetti, do Ibre/FGV, o desempenho conjunto do IACE e do ICCE em setembro refletem uma sequência de dados positivos sobre o nível de atividades da economia brasileira. "O ritmo da retomada na atividade econômica continua lento, mas a probabilidade associada a uma aceleração deste ritmo vem crescendo nos últimos meses", analisa Picchetti.