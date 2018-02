GENEBRA (Reuters) - O comércio global de bens continuará crescendo acima da tendência no segundo trimestre de 2018, mostrou o indicador trimestral da Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta segunda-feira.

O indicador, uma compilação publicada desde o terceiro trimestre de 2016, mostrou leitura de 102,3, comparado com a de novembro de 102,2.

Todos os sete componentes do indicador vieram positivos, exceto o comércio de componentes eletrônicos, que recuou a 94,1, contra 103,3 no trimestre anterior, possivelmente apontando para enfraquecimento na confiança do consumidor, informou a OMC em comunicado.

"O crescimento continua acima da tendência", disse o economista da OMC, à Reuters, Coleman Nee. "A recuperação de 2017 parece estar se estendendo ao primeiro trimestre de 2018, pelo menos, com base em ordens fortes de exportação, muitas remessas aéreas e por contêiner e outros indicadores", completou.

O componente mais forte do índice foi o tráfego de remessas por contêiner, que chegou a 104,3, maior marca desde que a OMC começou a publicar o indicador.

A entidade previu crescimento geral de 1,4 a 4,4 por cento no comércio global de bens, mais provavelmente em torno dos 3,2 por cento, sobre a estimativa de 3,6 por cento para 2017.

Estes números, publicados em setembro, basearam-se em projeções de crescimento econômico do Fundo Monetário Internacional (FMI) que, desde então, foram elevadas em 0,2 ponto percentual, para 3,2 por cento em 2017 e 3,3 por cento em 2018. A OMC atualizará sua previsão comercial para este ano em abril.

As disputas comerciais e os atritos no comércio internacional não afetaram muito o quadro geral do comércio global, disse Nee.