O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE), que visa antecipar a tendências da atividade, subiu 0,8% em fevereiro, alcançando 117,0 pontos, segundo dados divulgados ontem (15) pelo FGV IBRE e pelo The Conference Board (TCB).

Das oito séries que compõem o índice, seis contribuíram para a elevação, com destaque para o Índice de Expectativas da Indústria, com variação de 3,5%.

O Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, também cresceu, ao variar 0,5%, no mesmo período.

“O resultado do ICCE mostra que a recuperação do nível de atividade na economia brasileira está consolidada, ainda que em ritmo modesto”, afirma Paulo Picchetti, economista da FGV IBRE, por meio de nota. “Apesar da falta de definição com relação ao ajuste fiscal, o IACE mostra que as expectativas não vêm sendo afetadas negativamente, fazendo com que a reversão do quadro de expansão seja pouco provável nos próximos meses”, conclui o economista.

De acordo com o último relatório Focus divulgado pelo Banco Central (BC), o mercado projeta um crescimento de 2,87% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e expansão de 3% em 2019. Em 2017, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade voltou a subir 1%, após dois anos de recessão.