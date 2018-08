O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) caiu 0,24% em julho ante junho. Segundo informou ontem (1) a instituição, o indicador passou de 197,93 para 197,45 pontos. O recuo na margem visto em julho foi resultado direto da baixa do segmento Metal, que caiu 6,22% no período. O segmento Agropecuária teve alta de 1,32%, enquanto Energia registrou avanço de 0,49%. No acumulado do ano até julho, o IC-Br exibe alta de 16,39%./ Agências

Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) cai na última semana de julho. A desaceleração da terceira quadrissemana de julho para a última medição do mês (0,38% para 0,17%) foi sustentada principalmente pelo arrefecimento dos preços no grupo Alimentação (-0,21% para -0,61%). O recuo refletiu a normalização de preços após a greve dos caminhoneiros ter provocado desabastecimento, informou ontem a Fundação Getulio Vargas (FGV)./ Agências

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) avançou 2,28% em junho deste ano. Os reajustes disseminados nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica resultaram na alta, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as 24 atividades pesquisadas, 19 tiverem aumentos. As maiores foram das indústrias extrativas (5,72%) e produtos químicos (4,47%). / Agências