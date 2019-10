Por Peter Frontini

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa andou em linha com Wall Street nesta sexta-feira, subindo no final após novos dados econômicos dos Estados Unidos, que aliviaram agentes do mercado. Na semana, porém, o índice recuou mais de 2%, primeira queda em cinco semanas.

O Ibovespa subiu 1,02%, a 102.551,32 pontos. Na semana, o índice recuou 2,4%, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro da sessão somou 15,45 bilhões de reais.

No exterior, numa semana marcada por dados econômicos norte-americanos mais fracos, Wall Street teve fortes ganhos, diante do alívio proporcionado pela queda da taxa de desemprego para perto da mínima de 50 anos, em 3,5%, além de dados moderados sobre a criação de vagas nos EUA, o que atenuou as preocupações de que a economia esteja à beira da recessão.

A sessão também foi marcada pelo discurso de Jerome Powell, chairman do Federal Reserve. "Embora nem todos compartilhem totalmente oportunidades econômicas e a economia enfrente alguns riscos, no geral está em uma boa situação. Nosso trabalho é deixá-la assim o máximo possível", disse Powell.

Para a Elite Investimentos, a alta nesta sexta-feira reflete expectativas maiores dos mercados sobre cortes de juros nas próximas reuniões do BC norte-americano.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 2,53%. CSN subiu 1,68%, GERDAU PN e USIMINAS PNA ganharam 1,96% e 1,47%, respectivamente.

- RD ON saltou 6,22%, atingindo máxima histórica, após a companhia apresentar a analistas e investidor plano de abertura bruta de 240 lojas em 2020.

- GOL PN ganhou 1,1%, após divulgar dados de tráfego de setembro, com salto de 15,5% na demanda total por assentos em voos da companhia. No setor, AZUL PN fechou em alta de 2,12% em meio a acordo de "stopover" acertado com o governo do Estado de São Paulo.

- BTG PACTUAL UNIT caiu 4,43%, diante do noticiário recente sobre investigações ligadas a vazamento de decisões de juros do Banco Central. ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,48% e BRADESCO PN ganhou 1,02%.

- PETROBRAS PN recuou 0,86%, apesar da alta dos preços do petróleo no mercado externo. Na véspera, o secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que a companhia não está no mandato das privatizações.