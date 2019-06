O Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) registrou queda de 1,7% em junho ante maio. Na comparação com igual mês do ano passado, no entanto, o IE apresentou alta de 11,2%.

Segundo a FecomercioSP, a queda mensal do índice ocorre porque os empresários têm apresentado comportamento conservador e se adaptado aos momentos de adversidade, mesmo com a lentidão nas vendas devido às instabilidades política e econômica pelas quais o País passa.

"Esse resultado é melhor do que se apontasse estoques altos, pois mercadorias paradas são mais custosas", diz relatório da instituição.

Assim, houve queda de aproximadamente 1 ponto porcentual no levantamento de empresários que declararam ter excesso de estoques em junho, para 26,5%.

O porcentual está bem próximo do registrado no período pré-crise, antes de 2014, quando 25% dos comerciantes afirmavam ter estoques acima do adequado, 60% tinham estoques adequados e 15% abaixo do adequado.