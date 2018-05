O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 22 de maio de 2018 apresentou variação de 0,33% na terceira semana do mês, 0,09 ponto percentual acima da taxa registrada na última divulgação.

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo habitação (0,24% para 0,62%). Nesta classe, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 1,43% para 3,38%.

Outras taxas de variação os também registraram acréscimo nos grupos: transportes (0,04% para 0,16%), vestuário (-0,04% para 0,07%), comunicação (0,20% para 0,29%) e educação, leitura e recreação (-0,02% para -0,01%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: gasolina (0,32% para 1,25%), calçados (-0,55% para -0,22%), pacotes de telefonia fixa e internet (0,75% para 1,03%) e teatro (0,57% para 1,28%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos alimentação (0,17% para 0,09%) com destaque para frutas (-1,4% para -2,84%), saúde e cuidados pessoais (0,99% para 0,85%) e despesas diversas (0,08% para 0,05%) apresentaram decréscimo. /Agências