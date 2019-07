Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 fechou em alta nesta quarta-feira, depois de superar brevemente a marca de 3 mil pontos pela primeira vez, depois de comentários "dovish" do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentarem a possibilidade de corte de juros neste mês.

O Dow Jones também bateu um recorde intradiário, enquanto o Nasdaq fechou em máxima histórica, após a divulgação de comentários preparados para o testemunho de Powell ante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Powell disse que o banco central está pronto para "agir conforme apropriado" para apoiar a economia dos EUA, atualmente em seu mais duradouro período de expansão já visto.

O S&P 500 quebrou a marca dos 3 mil pontos logo após a abertura, mas terminou ligeiramente abaixo desse nível. Alguns investidores disseram que o rompimento dessa marca pode aumentar a confiança em um mercado que vem batendo recordes neste ano.

Outros observadores do mercado, no entanto, se mostraram menos confiantes. "Em suma, os investidores vivem de acordo com o mantra 'Não lute contra o Fed'. Se as taxas estão sendo cortadas --seja qual for o motivo--, isso geralmente apoia o mercado de ações. Então não estou surpreso que estamos fazendo novas máximas", disse Rick Meckler, sócio da family office Cherry Lane Investments.

"Mas é um mercado que vem em alta há muito tempo. E acho que você está ficando sem investidores dispostos a colocar muito dinheiro novo sem alguma indicação de que os resultados corporativos podem permanecer fortes."

O índice Dow Jones subiu 0,29%, a 26.860 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,45%, a 2.993 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,75%, a 8.203 pontos.

As ações de Amazon.com, Microsoft e Apple figuraram entre as maiores influências positivas nos índices.