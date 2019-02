HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários chineses avançaram nesta quarta-feira, à medida que os Estados Unidos e a China avançavam com suas negociações comerciais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,4 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,2 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,7 por cento, o de consumo teve queda de 0,5 por cento, enquanto as ações de energia subiram 0,7 por cento.

Pequim e Washington iniciaram uma nova rodada de negociações na terça-feira, com sessões em um nível mais alto começando no final da semana. As tarifas norte-americanas sobre 200 bilhões de dólares em importações da China devem aumentar para 25 por cento, de 10 por cento, se nenhum acordo for alcançado até 1º de março.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu novamente que está disposto a adiar o prazo para concluir as negociações, dizendo que o dia 1º de março não é uma data "mágica". Os investidores esperam que um acordo seja alcançado no próximo mês.

As ações das empresas agrícolas da China dispararam depois que o governo chinês disse que vai intensificar as reformas do setor para promover a economia rural, disse o governo em sua primeira declaração de 2019.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,60 por cento, a 21.431 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,01 por cento, a 28.514 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,09 por cento, a 2.229 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,18 por cento, a 1.272 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,57 por cento, a 3.278 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,17 por cento, a 6.096 pontos.