Por Luoyan Liu e Andrew Galbraith

XANGAI (Reuters) - Os investidores chineses foram pegos de surpresa pelas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levando-os a vender ações e a vender o iuan nesta segunda-feira, quando a deteriorização das relações comerciais entre Pequim e Washington agitaram os mercados financeiros asiáticos.

Os principais índices acionários do país mostraram sua maior queda em mais de três anos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen e o índice Xangai caíram mais de 5 por cento cada, registrando sua maior queda em um único dia desde fevereiro de 2016. Cerca de mil empresas despencaram o limite máximo permitido de 10 por cento no dia.

O sentimento do mercado recebeu um pequeno impulso um pouco depois, com a China dizendo que sua delegação comercial está se preparando para ir aos Estados Unidos.

Trump surpreendeu os mercados globais com uma publicação no Twitter na noite de domingo anunciando que vai aumentar as tarifas dos EUA sobre os 200 bilhões de dólares em mercadorias chinesas nesta semana e terá como alvo centenas de bilhões em breve, dizendo que as negociações comerciais com a China estão indo devagar demais.

Os mercados haviam amplamente precificado as expectativas de que um acordo comercial seria alcançado em breve, reduzindo ainda mais a pressão sobre a economia chinesa, que recentemente mostrou sinais de estabilização.

Estimulando as expectativas de que a nova incerteza no comércio poderia levar a uma flexibilização monetária adicional, o banco central da China disse nesta segunda-feira que cortará a taxa de compulsórios para bancos de pequeno e médio porte.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,90 por cento, a 29.209 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 5,58 por cento, a 2.906 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 5,84 por cento, a 3.684 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI não teve operações.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,80 por cento, a 10.897 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 3,00 por cento, a 3.290 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,82 por cento, a 6.283 pontos.