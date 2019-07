Por Sruthi Shankar e Medha Singh

(Reuters) - Os índices acionários europeus encerraram com leve alta nesta segunda-feira, quando a calmaria do verão (no hemisfério norte) afetou os volumes negociados no início de uma semana crucial com reunião de política monetária do Banco Central Europeu e de divulgação de uma série de resultados corporativos.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,13%, a 1.525 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,13%, a 388 pontos, com apenas 151,5 milhões de ações mudando de mãos no fechamento em comparação com a média de 30 dias de 1,8 bilhão.

No entanto, o índice das ações da zona do euro encerrou em alta de 0,22%, com as ações italianas recuperando algum terreno após a incerteza política ter levado a o índice a seu pior dia em dois meses na sexta-feira. Investidores estão se preparando para um confronto entre as autoridades da coalizão italiana nesta semana, o que poderá aumentar a incerteza sobre o futuro do governo.

"Os mercados acionários caíram um pouco nos últimos dias, mais na Itália do que em outros, mas na maioria dos casos eles ainda estão perto de máximas recordes. Eles não estão particularmente bem posicionados para um evento negativo", disse Simona Gambarini, economista de mercado da Capital Economics.

O BCE se reúne na quinta-feira, com os mercados monetários precificando mais de 50% de chance de um corte de 10 pontos básicos na taxa de juros e com os investidores em títulos esperando pelo menos uma promessa clara de ação em setembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,08%, a 7.514 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,24%, a 12.289 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,26%, a 5.567 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,44%, a 21.735 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,08%, a 9.163 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,40%, a 5.181 pontos.