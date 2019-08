(Reuters) - Os índices acionários europeus recuaram nesta sexta-feira, com as ações italianas encerrando em queda de 2,5% em meio a incertezas políticas, enquanto comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que não vai fazer um acordo comercial com a China também pesava sobre o sentimento.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,82%, a 1.462 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,84%, a 372 pontos.

Grande parte dos principais índices regionais encerraram em queda de mais de 1% nesta sexta-feira, incluindo o alemão DAX, sensível ao comércio, em linha com o movimento de baixa nas ações mundiais.

O índice italiano tocou a mínima de dois meses, com o setor bancário recuando 4,5%, depois que o líder do partido Liga, Matteo Salvini, retirou seu apoio ao governo de coalizão do país na quinta-feira e pediu por novas eleições.

A crise orçamentária da Itália e a perspectiva de taxas de juros baixíssimas por mais tempo já prejudicaram as ações bancárias e as novas preocupações políticas levaram o índice do setor ao menor nível desde setembro de 2016.

Os rendimentos das notas de 10 anos do governo italiano caminhavam para sua maior alta semanal neste ano.

Os comentários de Trump sobre um acordo comercial com a China seguiram-se a notícias de que os EUA estão adiando a decisão que permite a retomada de algumas trocas comerciais entre empresas norte-americanas e a chinesa Huawei.

Isso aumentou as preocupações sobre uma piora na disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, que levou os STOXX 600 a recuar 1,7% na semana, com investidores preocupados com seu impacto sobre o crescimento econômico global.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,44%, a 7.253 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,28%, a 11.693 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,11%, a 5.327 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 2,48%, a 20.324 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,25%, a 8.757 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,38%, a 4.859 pontos.