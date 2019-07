Por Sruthi Shankar e Medha Singh

(Reuters) - Os índices acionários europeus encerraram em queda nesta quinta-feira depois que o Banco Central Europeu sinalizou afrouxamento na política monetário adiante, mas desapontou investidores que buscavam mais clareza em suas ações para estimular a economia em desaceleração.

Inicialmente, os investidores receberam bem as declarações de política monetária do BCE, que disse ver os juros nos níveis atuais ou mais baixas até meados de 2020 e considerar outras opções de afrouxamento, o que elevou o índice pan-europeu para seu nível mais alto em mais de um ano.

No entanto, os ganhos logo se reverteram, depois que o presidente do BCE, Mario Draghi, disse que o risco de uma recessão da zona do euro é "muito baixo", que as autoridades não discutiram cortes de juros na reunião desta quinta-feira e que esperarão por mais dados antes de "agir".

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,54%, a 1.532 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,56%, a 390 pontos.

"Ele deixou claro que essas coisas apresentadas na declaração são opções e não necessariamente futuras, de modo que foi uma decepção para os mercados", disse o estrategista do Rabobank Bas Van Geffen. "Ele não foi claro sobre como serão os próximos passos do banco central."

Ações alemãs sofreram a maior queda, recuando 1,3%. Uma pesquisa mostrou que a confiança de negócios da Alemanha despencou em junho, alimentando temores de que uma crise de produção esteja levando a maior economia da Europa para uma recessão.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,17%, a 7.489 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,28%, a 12.362 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,50%, a 5.578 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,80%, a 21.903 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,43%, a 9.289 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,43%, a 5.180 pontos.