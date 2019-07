Por Agamoni Ghosh

(Reuters) - Os índices acionários europeus encerraram em mínimas de duas semanas nesta quinta-feira, pressionados pelas ações do setor farmacêutico devido a preocupações de que o governo dos Estados Unidos possa interferir nos preços dos medicamentos, enquanto o otimismo sobre a postura 'dovish' do Federal Reserve diminuia.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,13%, a 1.523 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,12%, a 387 pontos.

O índice avançou mais cedo no dia na esteira das declarações do chairman do Fed, Jerome Powell, mas reverteu seu curso ao longo do pregão.

A Casa Branca anunciou que está reduzindo sua pressão por mudanças na estrutura de descontos da indústria farmacêutica, fornecendo algum alívio para as companhias de seguros de saúde, mas prejudicando as farmacêuticas, inclusive as da Europa.

Novo Nordisk, UCB, Astrazeneca e Roche encerraram com quase 2% de queda, pressionado o índice do setor farmacêutico, que recuou 0,7%.

Também pesou sobre o sentimento o alerta do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que a zona do euro pode ter um crescimento fraco prolongado, dando apoio aos planos do Banco Central Europeu (BCE) de novos estímulos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,28%, a 7.509 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,33%, a 12.332 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,28%, a 5.551 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,56%, a 22.169 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,30%, a 9.280 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,63%, a 5.185 pontos.