Por Helen Reid

LONDRES (Reuters) - Após terem atingido nível mais alto em quatro meses na sexta-feira, os índices acionários europeus se mantinham perto da estabilidade nesta segunda-feira, com os investidores realizando lucros antes de novas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China em Washington nesta semana.

Às 8:54 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 subia 0,08 por cento, a 1.453 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhava 0,08 por cento, a 369 pontos, se estabilizando em seu nível mais alto desde 10 de outubro.

A fabricante francesa de autopeças Faurecia subia 1,9 por cento depois de divulgar expansão de margem e afirmaram que espera ter performance acima da indústria neste ano, embora tenha alertado para crescimento negativo de produção de automóveis no geral.

O ganho da Faurecia contrariava a tendência no setor de automóveis, que caia 0,7 por cento, registrando o pior desempenho no pregão depois que dados mostraram que as vendas de carros na China caíram pelo sétimo mês consecutivo.

Os investidores do setor automotivo também se mostravam ansiosos depois que o Departamento de Comércio dos EUA enviou relatório sobre segurança nacional e importações de carros ao presidente norte-americano, Donald Trump, se preparando para possíveis elevações de tarifas. [L1N20D06Y]

O índice de ações de bancos avançava 0,2 por cento, depois de um ganho acentuado na sexta-feira incentivado por comentário de Benoit Coeure, membro do conselho do Banco Central Europeu, sobre a disponibilidade de uma nova rodada de empréstimos baratos para vários bancos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,20 por cento, a 7.221 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,23 por cento, a 11.273 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,12 por cento, a 5.159 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,55 por cento, a 20.323 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,43 por cento, a 9.162 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,14 por cento, a 5.149 pontos.