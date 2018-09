A atividade econômica da China mostrou recuperação moderada em agosto, com a produção industrial e as vendas no varejo superando as expectativas. Por outro lado, o avanço nos investimentos em ativos fixos desacelerou para nível recorde no acumulado do ano.

Dados oficiais publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) mostram que a produção industrial chinesa subiu 6,1% na comparação anual de agosto, ganhando ligeira força em relação ao ganho de 6% de julho e surpreendendo positivamente analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam novo acréscimo de 6%. Em relação a julho, a produção industrial da China aumentou 0,52% no mês passado.

Já as vendas no varejo chinês tiveram expansão anual de 9% em agosto, maior do que a alta de 8,8% verificada em julho e além também da projeção de analistas, que esperavam novo aumento de 8,8%. No confronto mensal, as vendas avançaram 0,65% em agosto.

Os investimentos em ativos fixos de áreas não rurais, por sua vez, tiveram crescimento de 5,3% entre janeiro e agosto na comparação com igual período do ano passado. O resultado é o mais fraco desde 1992, quando esses dados passaram a ser disponibilizados, e ficou abaixo da previsão de analistas, que era de ganho de 5,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.